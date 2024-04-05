Семак: Марио Фернандес не сыграет против «Балтики»

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у которых есть те или иные небольшие повреждения или чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. Поэтому по их участию мы примем решение завтра. К этому числу относятся Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут сыграть, это Марио Фернандес. Думаю, в ближайшее время мы по нему сможем дать точную информацию», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
7 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Балтику» в рамках 23-го тура РПЛ.