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    Семак: Марио Фернандес не сыграет против «Балтики»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных футболистов команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у которых есть те или иные небольшие повреждения или чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. Поэтому по их участию мы примем решение завтра. К этому числу относятся Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут сыграть, это Марио Фернандес. Думаю, в ближайшее время мы по нему сможем дать точную информацию», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    7 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Балтику» в рамках 23-го тура РПЛ.

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