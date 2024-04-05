Гюндоган: Я бы хотел сыграть в финале ЛЧ, выступая за «Барсу»

Полузащитниквыразил желание встретиться св финале Лиги чемпионов.

«Да, конечно! Я бы хотел сыграть в финале, выступая за "Барсу". Это было бы здорово, и в таком случае соперник не имеет значения.

Конечно, у "Сити" фантастическая команда, но в Лиге чемпионов всегда непросто», — приводит слова Гюндоган журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что летом прошлого года полузащитник пополнил состав «Барселоны», перейдя из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Гюндоган провел 41 матч за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ. Первый матч между этими командами состоится 10-го апреля в Париже. Начало игры — в 22:00 мск.