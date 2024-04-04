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    Семин: Без сомнений, «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»

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    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, почему петербургский «Зенит» играет сильнее московского «Спартака».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Вчера, 3 апреля, «Зенит» победил «Спартак» на выезде со счетом 2:1 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

    «Без сомнений, "Зенит" сейчас во всем превосходит "Спартак". Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки.

    А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Спартак» тренирует испанец Гильермо Абаскаль. После 22-х туров команда идет шестой в таблице РПЛ.

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