Семин: Без сомнений, «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, почему петербургскийиграет сильнее московского

Вчера, 3 апреля, «Зенит» победил «Спартак» на выезде со счетом 2:1 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Без сомнений, "Зенит" сейчас во всем превосходит "Спартак". Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки.

А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Спартак» тренирует испанец Гильермо Абаскаль. После 22-х туров команда идет шестой в таблице РПЛ.