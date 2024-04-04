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    Радимов: У «Зенита» — Педро, а у «Спартака» — Педро Роша. Вот и вся разница

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансферной политике сине-бело-голубых.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Ранее питерцы обыграли «Спартак» (2:1) в первом полуфинальном матче Кубка России. Дубль оформил новичок «Зенита» 18-летний Педро.

    «Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов всё понятно, все всё видели. Хочется сказать о другом. "Зенит" часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте — этого юношу привезли из Бразилии за € 9 млн. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учётом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость, и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги. Примерно за такие же деньги "Спартак" привёз Шамара, который сейчас команде не нужен и мучится в аренде в "Клермоне", который идёт на последнем месте во Франции, и ему 27. А ещё был Гус Тиль, помните такого? Которого привезли за € 18 млн, а потом несколько раз отдавали в аренды и в итоге отпустили за € 3 млн. А Педро Рошу за € 12 млн помните? Ну и где он?

    Это я всё к тому, что, прежде чем критиковать "Зенит" за траты, нужно навести порядок у себя. "Зенит", к слову, и продаёт задорого, как это было с Халком, Паредесом и Малкомом, и пять раз подряд чемпион. Вот и вся разница, у "Зенита" — Педро, у "Спартака" — Педро Роша», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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