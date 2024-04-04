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    Бубнов: По уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому

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    Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, который прошел 3 марта. Питерцы победили в гостях со счетом 2:1.

    Малком
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    Малком

    «Матч получился информативным и событийным. В первую очередь на ход встречи повлиял состав "Зенита" и его изменения по ходу матча. 11 футболистов, выбранных Семаком, оказались совершенно не сыграны.

    Особенно проблемы гостей были заметны в средней линии. Благодаря этому "Спартак" полностью переиграл соперников в первом тайме. Гости временами выглядели беспомощно. Для Сергея Семака ход встречи до перерыва определенно стал сюрпризом.

    Абаскаль же выпустил с первых минут практически всех сильнейших футболистов. Единственно, он совершенно не угадал с Классеном. Леон был незаметен в непривычной для себя позиции. Гильермо фактически признал эту ошибку, заменив игрока сразу после перерыва, хотя "Спартак" вел в счете. Зиньковский и Классен — совершенно несравнимые величины. Испанец опять начудил.

    Но хозяева ушли в раздевалку на перерыв лидерами, хотя к голу Угальде возникли вопросы. Наверняка решением судейской бригады Карасева остался недоволен Семак. В России за более сомнительные касания рукой отменяли забитые мячи. Однако стоит отметить работу полузащиты "красно-белых", которая грамотно прессинговала.

    Таймы получились совершенно разными. Семаку нужно было что-то делать, и он постепенно сменил всех полузащитников, за исключением Барриоса и Педро, хотя, если вынести за скобки попадание в штангу, бразилец не показывал какого-то запредельного мастерства. Но во втором тайме он сделал результат.

    Видно, что у 18-летнего парня отлично поставлен удар. Однозначно трансфер бразильца пока выглядит лучше, чем приобретение "Спартаком" Угальде. По уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому. У него есть все, чтобы стать высококлассным футболистом: скорость, дриблинг, удар. Главное, чтобы он не получал травмы.

    Преображение "Зенита" во втором тайме напрямую свидетельствует о том, что Коваленко, Ахметов, Мантуан — не игроки стартового состава для "Зенита". Без бразильцев из основы и Сергеев был совершенно не заметен», — цитирует Бубнова Sportbox.

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