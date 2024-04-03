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    Клопп: Я даже не знал, что «Арсенал» и «Ман Сити» играют сегодня

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не следит за играми «Арсенала» и «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я даже не знал, что они играют сегодня. Это не моя тема. Я жду, что они всегда будут побеждать. Это невозможно, когда они играют друг против друга — но теперь они так больше не делают, поэтому я жду, что они всегда будут побеждать. Но дело не в этом.

    Нам нужно набирать очки, нам нужно выигрывать свои футбольные матчи. Остальное меня, честно говоря, не интересует. Когда они играют, у меня не учащается сердцебиение», — приводит слова Клоппа ВВС.

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    • Напомним, что сегодня, 3-го апреля «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой» в рамках 31-го тура АПЛ. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. «Арсенал» сыграет против «Лутона» в 21:30 мск. Прогноз — по этой ссылке.

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе. «Арсенал» — на 2-й позиции (65 баллов). «Манчестер Сити» замыкает 3-ку лидеров (64).

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