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    Дуарте: Первые месяцы в России дались довольно тяжело

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    Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался об адаптации в России.

    Алексис Дуарте
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    Алексис Дуарте

    Парагваец пополнил состав красно-белых в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был «Серро Портеньо».

    «Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело.

    Из-за языкового барьера? В первую очередь. А ещё не сразу привык, что погода часто холодная. Потому что в Парагвае ситуация прямо противоположная, там большую часть года жара», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

    В текущем сезоне РПЛ Дуарте сыграл 20 встреч, не отметившись результативными действиями.

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