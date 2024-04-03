Дуарте: Первые месяцы в России дались довольно тяжело

Защитник московского «Спартака»высказался об адаптации в России.

Парагваец пополнил состав красно-белых в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был «Серро Портеньо».

«Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело.

Из-за языкового барьера? В первую очередь. А ещё не сразу привык, что погода часто холодная. Потому что в Парагвае ситуация прямо противоположная, там большую часть года жара», — приводит слова Дуарте официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ Дуарте сыграл 20 встреч, не отметившись результативными действиями.