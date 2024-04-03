Абаскаль: За первый тайм можно только поаплодировать

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«К сожалению, не смогли использовать преимущество, которое было в первом тайме. Провели два разных тайма. Может, связано с настроем команды. В первом доминировали и с мячом, и без него. За первый тайм можно только поаплодировать. Пропущенных голов можно было избежать. Результат такой, будем настраиваться на игру в Петербурге. Сыграли не на уровне Спартака», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ответная игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.