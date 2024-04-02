начнут матч в 17:30 в плей-офф Кубка России по футболу, 02.04.2024.

Последний матч: «СКА-Хабаровск» — «Динамо» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Коэффициент ставки — 2.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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