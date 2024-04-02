Гвардиола: Мы должны просто выигрывать матчи, не можем позволить себе терять много очков

Главный тренерответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Мы должны просто выигрывать матчи, вот что мы должны делать. Мы не можем позволить себе терять много очков. "Астон Вилла" играет за попадание в Лигу чемпионов, у каждой команды что-то стоит на кону, поэтому последние несколько матчей будут непростыми.

Наш опыт сильного завершения сезонов закончился, он не в счет. Главное — это игра с "Астон Виллой". Если раньше нам удавалось выигрывать много матчей подряд, то я не знаю, сколько мы сможем выиграть сейчас. Вопрос только в том, как обыграть Астон Виллу», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.