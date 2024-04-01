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    Сперцян: При Ивиче я прибавил в тактике

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после матча РПЛ против «Локомотива» (1:1) высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    В середине марта пост главного тренера «Краснодара» занял Мурад Мусаев.

    «Если честно, не заметил баннер от болельщиков с благодарностью Ивичу. Мы профессионалы своего дела. Должны тренироваться и выходить на поле и играть. Отставка Ивича — это решение руководства клуба. Я не могу это комментировать.

    Я знаю Мурада Олеговича (Мусаева — прим.). У всей команды большое доверие к нему. Нужно чуть-чуть времени. Это нелегко взять команду во время чемпионата.

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    • Ивич научил меня многому. Каждый тренер учит многому. Тяжело выделить что-то одно, в чем я прибавил при Ивиче. Во многом, что касается тактики, обороны — да всего», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

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