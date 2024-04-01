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    Семак намекнул на серьезные изменения в составе перед матчем со «Спартаком»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных изменениях в составе в матче со «Спартаком» в Кубке России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то — чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего», — отметил наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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    • Семак также допустил возможность большой ротации состава в предстоящем матче: «Факт двухраундового противостояния позволит сделать ротацию в первом матче более обширной. По крайне мере, возможность такая у нас есть. Воспользуемся ли мы ею? Посмотрим».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве, начало — в 20:30 мск.

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