Семак намекнул на серьезные изменения в составе перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита»высказался о возможных изменениях в составе в матче сов Кубке России.

«В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то — чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего», — отметил наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Семак также допустил возможность большой ротации состава в предстоящем матче: «Факт двухраундового противостояния позволит сделать ротацию в первом матче более обширной. По крайне мере, возможность такая у нас есть. Воспользуемся ли мы ею? Посмотрим».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве, начало — в 20:30 мск.