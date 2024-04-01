Семак: Со «Спартаком» ждем хорошей игры

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у "Спартака" — тоже, кардинально ничего не изменилось — будет еще один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков "Спартака". Ждем хорошей игры», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20:30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.