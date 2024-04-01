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    Орлов об Ахметове: Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметов после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Его пригласили в "Зенит". А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол.

    В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

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    • Если ты перешел в "Зенит", должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в начале 2024 года.

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