Орлов об Ахметове: Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому

Известный комментаторраскритиковал полузащитника «Зенита»после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

«Его пригласили в "Зенит". А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол.

В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент!

Если ты перешел в "Зенит", должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в начале 2024 года.