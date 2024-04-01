«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду

Интервью с любимцем спартаковских болельщиков, который в качестве тренера вывел уже три команды из второй лиги в ФНЛ