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    Артета: Мы настраивались на победу

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил на послематчевой пресс-конференции, что его команда стремилась победить «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Если ты не выигрываешь, ты никогда не будешь счастлив. Но я думаю, что мы сделали большой шаг. Мы пережили то, что произошло здесь в прошлом году, и мы подготовились к этой игре по-другому.

    Мы провели многие отрезки матча исключительным образом, а в других у нас было ощущение, что мы можем играть намного лучше, особенно с мячом на первом этапе подготовки атак, когда нам не хватало самообладания и терпения, чтобы играть дальше.

    После того как мы допустили несколько серьёзных ошибок, у нас появился шанс выиграть игру. Немногие команды делали то, что мы сделали сегодня.

    Для нас ничего не меняется. Мы хотели победить. К сожалению, мы знаем результат "Ливерпуля", но мы идём дальше. Ещё есть ради чего играть», — цитирует Артету Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» после этого матча на втором месте с 65 очками. «Манчестер Сити» (64) — третий.

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