Артета: Мы настраивались на победу

Главный тренер «Арсенала»сообщил на послематчевой пресс-конференции, что его команда стремилась победить «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Если ты не выигрываешь, ты никогда не будешь счастлив. Но я думаю, что мы сделали большой шаг. Мы пережили то, что произошло здесь в прошлом году, и мы подготовились к этой игре по-другому.

Мы провели многие отрезки матча исключительным образом, а в других у нас было ощущение, что мы можем играть намного лучше, особенно с мячом на первом этапе подготовки атак, когда нам не хватало самообладания и терпения, чтобы играть дальше.

После того как мы допустили несколько серьёзных ошибок, у нас появился шанс выиграть игру. Немногие команды делали то, что мы сделали сегодня.

Для нас ничего не меняется. Мы хотели победить. К сожалению, мы знаем результат "Ливерпуля", но мы идём дальше. Ещё есть ради чего играть», — цитирует Артету Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» после этого матча на втором месте с 65 очками. «Манчестер Сити» (64) — третий.