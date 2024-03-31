Сперцян: Остается в гонке за золотыми медалями

Лидер «Краснодара»считает, что его команда будет до последних туров бороться за победу в чемпионате России.

«Конечно, мы остаёмся претендентами на чемпионство. Но это футбол, всё непредсказуемо. Насколько знаю, во втором тайме только два удара у "Локомотива" было. В первом тайме где-то они нас простили, где-то мы их.

Тяжело сказать, но хотели победить. Обидно, когда мы забили, но был офсайд, а потом сразу пропустили. Это обидно Мы играем дальше», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 31 марта, «Локомотив» и «Краснодар» в 22-м туре РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Сейчас «Краснодар» отстает на одно очко от лидера «Зенита».