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    Сперцян: Остается в гонке за золотыми медалями

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    Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что его команда будет до последних туров бороться за победу в чемпионате России.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Конечно, мы остаёмся претендентами на чемпионство. Но это футбол, всё непредсказуемо. Насколько знаю, во втором тайме только два удара у "Локомотива" было. В первом тайме где-то они нас простили, где-то мы их.

    Тяжело сказать, но хотели победить. Обидно, когда мы забили, но был офсайд, а потом сразу пропустили. Это обидно Мы играем дальше», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 31 марта, «Локомотив» и «Краснодар» в 22-м туре РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Сейчас «Краснодар» отстает на одно очко от лидера «Зенита».

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