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    Роналдо: Российский чемпионат сильнее болгарского

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    Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос высказался об уровне российской Премьер-лиги.

    Роналдо дос Сантос
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    Роналдо дос Сантос

    «В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков.

    В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я тут и думаю только о "Ростове", — сказал Роналдо Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча за "Ростов" и сделал голевую передачу.

    Напомним, что команда Валерия Карпина разгромила "Динамо" (4:1) в матче 22-го тура чемпионата России. После этого поединка "Ростов" занимает 8-е место с 30-ю очками в активе.

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