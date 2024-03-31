Роналдо: Российский чемпионат сильнее болгарского

Нападающийвысказался об уровне российской Премьер-лиги.

«В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков.

В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я тут и думаю только о "Ростове", — сказал Роналдо Чемпионату.

В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча за "Ростов" и сделал голевую передачу.

Напомним, что команда Валерия Карпина разгромила "Динамо" (4:1) в матче 22-го тура чемпионата России. После этого поединка "Ростов" занимает 8-е место с 30-ю очками в активе.