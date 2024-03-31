Деменко: «Спартаку» не хватает Промеса

Бывший футболист московского «Спартака»заявил, что красно-белым не хватает нидерландского форварда

«Может быть, "Спартаку" не хватает Промеса для того, чтобы забивать мячи. В матче с "Уралом" у "Спартака" были моменты, но другое дело — реализация, здорово сыграл Помазун.

"Спартак" сейчас сам себя ставит в такое положение, что, если бы выиграл, то набрал очки и приблизился к тройке. Но у команды пока нет выигрыша на классе», — сказал Деменко «Чемпионату».

Ранее в 22-м туре РПЛ красно-белые дома не обыграли «Урал» (0:0).

29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим его не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.