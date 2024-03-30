В 17:00 30.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч: «Фрозиноне» — «Дженоа» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Фрозиноне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Дженоа»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дженоа — Фрозиноне.

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