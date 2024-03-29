начнут матч в 18:00 в английском Чемпионшипе, 29.03.2024.

Последний матч: «Бирмингем Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Бирмингем Сити». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бирмингем Сити»).

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