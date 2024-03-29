В 20:30 29.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч: «Ипсвич Таун» — «Блэкберн Роверс» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Ипсвич Таун». Коэффициент ставки — 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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