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    Гусев: Многим современным футболистам не хватает характера

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    Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о современных футболистах.

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Они вообще другие, это правда. Не всем, но многим спортивного характера не хватает.

    Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры — всё это отвлекает. У нас был один футбол: двор, тренировки целыми днями.

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    • С другой стороны, в Европе такие же ребята играют, тоже с гаджетами. Знаете, я долго поработал в российском детско-юношеском футболе, у меня есть понимание, что в нем не так», — сказал Гусев в интервью Sport24.

    Напомним, с лета 2023 года Гусев входит в тренерский штаб «Динамо».

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