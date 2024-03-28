Гусев: Многим современным футболистам не хватает характера

Бывший полузащитник сборной Россииподелился мнением о современных футболистах.

«Они вообще другие, это правда. Не всем, но многим спортивного характера не хватает.

Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры — всё это отвлекает. У нас был один футбол: двор, тренировки целыми днями.

С другой стороны, в Европе такие же ребята играют, тоже с гаджетами. Знаете, я долго поработал в российском детско-юношеском футболе, у меня есть понимание, что в нем не так», — сказал Гусев в интервью Sport24.

Напомним, с лета 2023 года Гусев входит в тренерский штаб «Динамо».