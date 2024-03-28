Бояринцев: «Краснодар» поспешил с увольнением Ивича

Бывший футболист «Спартака»в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru поделился мнением об увольнениис поста главного тренера «Краснодара».

Новым главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев.

«Не всегда сборы и подготовительные периоды проходят гладко. Но на самом деле, ничего страшного не произошло. Команда пробуксовала — такое бывает, но она не стала слабее. Где-то футболисты забивали, выигрывали, где-то пропускали — чисто спортивные моменты. К сожалению, уволили Ивича — должного карт-бланша тренер от совета директоров не получил. Хотя мне кажется, руководство поторопилось с этим решением. Ивич создал крепкую команду.

Адаптация Мусаева, тренера, который уже давно в системе "Краснодара", пройдет быстро и легко. Мурад знает требования Галицкого, и Галицкий ему доверяет», — сказал Бояринцев.

Полностью интервью с Денисом Бояринцевым можно посмотреть здесь.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.