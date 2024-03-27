Деметрадзе о выходе сборной Грузии на Евро: Я никогда не ощущал таких эмоций

Бывший нападающий сборной Грузииподелился эмоциями после выхода национальной команды в финальную часть Евро-2024.

В решающем матче квалификации сборная Грузии выиграла у Греции в серии послематчевых пенальти.

«Впервые в истории сборная Грузии вышла на чемпионат Европы! Вся страна болела — и дети, и взрослые. Я никогда не ощущал таких эмоций!

Думаю, на Евро сборная Грузии покажет хороший результат. Вся страна гуляла до утра. Последний раз такое было, когда в 1981 году "Динамо" Тбилиси взяло Кубок кубков.

Сейчас в стране праздник, и, по-моему, он до сих пор продолжается», — приводит слова Деметрадзе «Чемпионат».

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии сыграет с командами Турции, Чехии и Португалии.