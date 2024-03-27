Семин: Сборная Грузии может преподнести сюрприз на Евро-2024

Известный тренерпрокомментировал выход сборнойв финальную часть Евро-2024.

В решающем матче квалификации сборная Грузии выиграла у Греции в серии послематчевых пенальти.

«Конечно, уже поздравил Хвичу Кварацхелию. Сборная Грузии сделала большое дело, они долго шли к этому большому успеху. Это успех всего грузинского футбола.

Уверен, что команда не затеряется на чемпионате Европы. У них много игроков высокого уровня и главная звезда команды — лучший игрок чемпионата Италии. Они точно могут преподнести сюрприз», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии сыграет с командами Турции, Чехии и Португалии.