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    Семин: Сборная Грузии может преподнести сюрприз на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Грузии Евро-2024
    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал выход сборной Грузии в финальную часть Евро-2024.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В решающем матче квалификации сборная Грузии выиграла у Греции в серии послематчевых пенальти.

    «Конечно, уже поздравил Хвичу Кварацхелию. Сборная Грузии сделала большое дело, они долго шли к этому большому успеху. Это успех всего грузинского футбола.

    Уверен, что команда не затеряется на чемпионате Европы. У них много игроков высокого уровня и главная звезда команды — лучший игрок чемпионата Италии. Они точно могут преподнести сюрприз», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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