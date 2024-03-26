начнут матч в 17:30 в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 26.03.2024.

Последний матч: «Гонконг» — «Узбекистан» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Узбекистан» — «Гонконг». Коэффициент ставки — 1.93.

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