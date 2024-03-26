Мусаев: Сарри в «Наполи» — идеальное воплощение стиля «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара»высказался об атакующем стиле игры команды.

Мусаев вернулся в «Краснодар» в середине марта, когда клуб прекратил сотрудничество с Владимиром Ивичем.

«От каких принципов отталкивался, когда впервые возглавил "Краснодар"? Тогда был стиль "Краснодара", об этом все говорили, и это то, на что мы отталкивались в Академии, в каждой команде, в молодежной команде. Наверное, зародился он, когда еще был Кононов, хотя говорят, что еще раньше с Ташуевым. Я плохо помню это, но они играли. Я с Калёшиным разговаривал, он тогда был в этой команде, он говорит, что там было много игры низом, то есть был хороший футбол.

Но для меня это Кононов. Всё, что я помню, эти все комбинации, это зародилось. Особенно там игроки были очень подходящие под эту манеру игры, и это было от Кононова. И был стиль. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.

И, допустим, в тот момент был Сарри в "Наполи". Это было, по мне, идеальное воплощение стиля "Краснодара". Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу показывал нарезки, я еще был тренером. Я говорю, посмотрите, как играет "Наполи". Это прям то, краснодарское.

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То есть тогда Краснодар не играл с высоким прессингом, было очень много владений, атаки через центр. Но мне казалось, чтобы этот футбол был более современным, это надо высокий прессинг обязательно, и чуть-чуть разнообразить, не только через центр. Все знали, что центр можно закрыть. И вот тогда футбол Сарри был, я даже показывал футболистам тогда эти все моменты, нарезки», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».