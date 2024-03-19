Орлов назвал причину увольнения Ивича из «Краснодара»

Известный комментаторобъяснил, почему владелец «Краснодара»уволилс поста главного тренера.

Новым главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев.

«Немножко инсайда. Когда четыре победы было в начале у "Краснодара", все было в порядке. Затем была очень такая неприятная ничья с "Факелом". И Галицкий вдруг понял, что что-то не то, потому что уже нет этой комбинационной игры, что играет с оглядкой на оборону, больше балансировка у них в сторону обороны, и они играют по счету, по результату, по очкам. Но вот он такой, понимаете, человек, который хочет, чтобы играли немножко в иной футбол, в комбинационный.

Почему сейчас Мусаева возвратил? Потому что при Мусаеве "Краснодар" показывал порой игру такую, комбинационную. Игроки-то те же, поэтому не надо со счетов сбрасывать "Краснодар", не надо.

А с Ивичем вот произошло вот это вот такое у них — разрыв творческий, понимаете? Вот Галицкого не устраивало. То, как делал Ивич, игру ставил, а тот говорит, вы хотите, чтобы мы взяли первое место? Но он сам начал говорить, что давайте, если вы хотите, мы так будем играть, а Галицкий ему… Пока был результат, Галицкий готов был терпеть? Ну да, а когда только зашаталось, он отказался, просто он ему не нравился по своей тренерской концепции», — сказал Орлов в новом выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.