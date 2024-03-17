Ткаченко: «Краснодар» оказался не готов к возобновлению чемпионата России

Известный футбольный менеджерподелился мнением об увольнениис поста главного тренера

«Мне не нравится увольнение Ивича, но давайте попробуем поискать логику этого решения. Назвать его неожиданным для тех, кто общается с руководством и следит за жизнью клуба чуть более внимательно, нельзя.

Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам — игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба — неправильно. И все это проявлялось уже давно.

К тому же очевидно, что команда оказалась совершенно не готова к возобновлению чемпионата. И это было видно еще по играм на сборах. Именно это я неоднократно обсуждал зимой с резидентами программы, которые созвали траурный выпуск по поводу увольнения тренера.

Ивич проделал крутую работу для того, чтобы команда оказалась лидером после первой части чемпионата, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке, а к этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Галицкого принимать непростое решение», — приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, новым главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев.