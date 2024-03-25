Данни рассказал о работе с Виллаш-Боашем в «Зените»

Экс-футболистответил на вопрос, о том с кем из главных тренеров «сине-бело-голубых» ему было комфортнее всего работать.

«С каким тренером "Зенита" мне было комфортнее всего? С Виллаш-Боашем. Мы постоянно работали с мячом. И он постоянно давал мне свободу. Я могу опуститься в центр, получить мяч от Нету и дальше делать всё, что захочу.

Я был свободным художником. С Адвокатом было нечто подобное, а вот у Спаллетти было иначе. Он меня больше видел на фланге. Но с Боашем было лучше всего», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, что Дании выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017-й год. К слову, в Россию футболист приехал еще в 2005-м году, подписав контракт с «Динамо».

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе, отставая от ближайшего преследователя на 1 балл.