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    Данни рассказал о работе с Виллаш-Боашем в «Зените»

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    Экс-футболист «Зенита» Мигел Данни ответил на вопрос, о том с кем из главных тренеров «сине-бело-голубых» ему было комфортнее всего работать.

    Мигел Данни
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    Мигел Данни

    «С каким тренером "Зенита" мне было комфортнее всего? С Виллаш-Боашем. Мы постоянно работали с мячом. И он постоянно давал мне свободу. Я могу опуститься в центр, получить мяч от Нету и дальше делать всё, что захочу.

    Я был свободным художником. С Адвокатом было нечто подобное, а вот у Спаллетти было иначе. Он меня больше видел на фланге. Но с Боашем было лучше всего», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

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    • Напомним, что Дании выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017-й год. К слову, в Россию футболист приехал еще в 2005-м году, подписав контракт с «Динамо».

    В нынешнем сезоне «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе, отставая от ближайшего преследователя на 1 балл.

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