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    Винисиус: Уолкер — лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался

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    Форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, как относится к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уолкеру.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «Мы всегда хотим играть против лучших игроков, таких как Кайл Уолкер. Он лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, у нас всегда выходят очень хорошие противостояния.

    Он очень уважает меня, и я очень уважаю его. Каждый из нас играет за свою команду на самом высоком уровне», — приводит слова Винисиуса Madrid Universal.

    23 марта сборная Бразилии провела товарищеский матч с национальной командой Англии. Игра закончилась победой подопечных Доривала Жуниора со счетом 1:0.

    9 апреля мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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