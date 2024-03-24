Винисиус: Уолкер — лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался

Форвард «Реала» и сборной Бразилиирассказал, как относится к защитнику «Манчестер Сити»

«Мы всегда хотим играть против лучших игроков, таких как Кайл Уолкер. Он лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, у нас всегда выходят очень хорошие противостояния.

Он очень уважает меня, и я очень уважаю его. Каждый из нас играет за свою команду на самом высоком уровне», — приводит слова Винисиуса Madrid Universal.

23 марта сборная Бразилии провела товарищеский матч с национальной командой Англии. Игра закончилась победой подопечных Доривала Жуниора со счетом 1:0.

9 апреля мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.