Карпин рассказал о последнем разговоре с Уткиным

Главный тренер сборной Россиипризнался, что для него стала шоком смерть спортивного журналиста

Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет.

«Мы много лет дружили! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

Последний разговор с Василием? Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

Я очень хотел побывать на его похоронах, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной.

Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».