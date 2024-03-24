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    Карпин рассказал о последнем разговоре с Уткиным

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что для него стала шоком смерть спортивного журналиста Василия Уткина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Уткин ушел из жизни 19 марта в возрасте 52 лет.

    «Мы много лет дружили! Сблизились, когда я уже заканчивал игровую карьеру.

    Последний разговор с Василием? Набрал ему 6 марта, поздравил с днем рождения. Как обычно — все на бегу. Не было времени за жизнь поболтать. Казалось, еще успеем... Встретимся, наговоримся... Никто и подумать не мог, что через 13 дней Васи не станет.

    Я очень хотел побывать на его похоронах, но, к большому сожалению, из-за отмены матча пришлось задержаться в Новогорске, заниматься организационными вопросами, связанными со сборной.

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    • Соболезнования родным и близким Василия. Ну и конечно, семьям погибших в результате теракта. Произошла ужасная трагедия. Всем сил и терпения», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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