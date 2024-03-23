начнут матч в 21:00 в чемпионате МЛС, 23.03.2024.

Последний матч: «Чикаго Файр» — «Нью-Инглэнд Революшн» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

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