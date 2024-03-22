Лапорта: Мы не общались ни с Луисом Энрике, ни с кем-то еще, потому что уважаем Хави

Президентвысказался о поиске нового главного тренера для команды.

«Мне очень нравится Луис Энрике, у него есть характер, он очень хороший, очень самостоятельный человек, мне нравятся такие люди. Но мы не общались ни с Луисом, ни с кем-то еще, потому что уважаем Хави.

Вы скажете: ну, решение принято,все агенты тренеров говорят вам об этом. А я отвечу, что тот, кто хочет перейти в "Барсу", должен ждать до последнего, потому что мы не собираемся ничего трогать, пока Хави не примет решение.

Если он решит уйти, то тем, кто действительно хочет в "Барсу", придется ждать. И они будут ждать. Если не станут ждать, ничего не случится», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Хави объявил о своем уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.