ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
    Все новости спорта

    Энрике: Переход Мбаппе в «Реал»? Про это знает только Килиан

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Трансферы
    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о вероятном переходе нападающего команды Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Переход Мбаппе в мадридский "Реал"? Я не знаю, никто не знает. Только Килиан знает. Когда все заинтересованные стороны решат поделиться правдой и своими решениями, мы будем готовы выслушать их», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

  • ЛЧ. Матч-реванш «Реала» и «Ман Сити», очередная схватка ПСЖ и «Барсы», шанс для «Арсенала»
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • 15/03/2024

    • В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна игра «Трактора» и «Динамо» станет результативной
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Рублеву понадобится третий сет в матче с Махачем?
  • Рублев — Махач. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры