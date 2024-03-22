Энрике: Переход Мбаппе в «Реал»? Про это знает только Килиан

Главный тренервысказался о вероятном переходе нападающего командыв мадридский

«Переход Мбаппе в мадридский "Реал"? Я не знаю, никто не знает. Только Килиан знает. Когда все заинтересованные стороны решат поделиться правдой и своими решениями, мы будем готовы выслушать их», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.