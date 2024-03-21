Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сирия»).
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