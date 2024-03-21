начнут матч в 15:00 в азиатской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 21.03.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Узбекистан»).

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