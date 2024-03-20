«Арсенал» продлил контракт с японским защитником

сообщил о продлении контракта с

Лондонский клуб заключил новое долгосрочное соглашение с японским футболистом, сообщает пресс-служба «канониров».

Томиясу перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Болоньи» за 18,5 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Томиясу в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее «Арсенал» продлил контракт с защитником Беном Уайтом.

Напомним, сообщалось, что «Арсенал» выкупит у «Брентфорда» вратаря Давида Райю. В этом сезоне испанец играет за команду Микеля Артеты на правах аренды.