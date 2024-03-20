ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин
  • 11:31
    • Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
    Все новости спорта

    «Арсенал» продлил контракт с японским защитником

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал АПЛ Футбол Англии
    «Арсенал» сообщил о продлении контракта с Такехиро Томиясу.

    Такехиро Томиясу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Такехиро Томиясу

    Лондонский клуб заключил новое долгосрочное соглашение с японским футболистом, сообщает пресс-служба «канониров».

    Томиясу перешел в «Арсенал» летом 2021 года из «Болоньи» за 18,5 миллиона евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Томиясу в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ранее «Арсенал» продлил контракт с защитником Беном Уайтом.

  • «Арсенал» выкупит Райю у «Брентфорда»
  • Читайте по теме

    • Напомним, сообщалось, что «Арсенал» выкупит у «Брентфорда» вратаря Давида Райю. В этом сезоне испанец играет за команду Микеля Артеты на правах аренды.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» еще сильнее увеличит отрыв?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • В очередной игре «Трактор» будет результативен?
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 23:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Люксембург
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры