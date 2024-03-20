Тренер Сербии: Матч с Россией будет хорошей подготовкой к Евро-2024

Главный тренер сборной Сербиивысказался о предстоящем матче против команды России.

«Мы узнали об игре после жеребьевки групповой стадии Евро-2024 в Гамбурге, это было в декабре. У нас не было никаких сомнений, принимать предложение или нет. Этот матч будет хорошей подготовкой к Евро-2024 в Германии.

Нас встретили нормально. Все было под контролем, ничего необычного

Отстранение России? Давайте не будет углубляться в эту проблематику. То, что сборная не играет на международной арене, никак не повлияло на качество России. Завтра нас ждет матч с тяжелым и интересным соперником, завтра нам легко не будет. Давайте будем говорить только о спорте. Хочу сказать. что Влахович из "Ювентуса" и Милинкович из "Фиорентины" не приехали в расположение сборной. Так как впереди чемпионат Европы, для нас важно посмотреть на игру команды, а не победить любой ценой.

Карпин — это известное имя в Европе, это особый человек. Он оставил большой след в российском и в европейском футболе. Мой помощник Горан Джорович дружил с Карпиным, он говорил о нем только хорошие слова. Завтра у нас еще будет специальный гость Предраг Миятович, игравший за "Реал". Учитывая, какие будут гости на матче, нас ждет завтра что-то невероятное», — приводит слова Стойковича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии в рамках товарищеского противостояния 21-го марта в 20:00 мск. Матч пройдет на домашнем стадионе «Динамо».