В «Баварии» обеспокоены ситуацией с контрактом Сане

Спортивный директор «Баварии»высказался о ситуации с контрактом атакующего полузащитника

Действующее соглашение 28-летнего вингера с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2025 года.

«Мы должны знать: какие у него планы на будущее? Есть ли у него желание играть за "Баварию"? В данном случае речь идет о приверженности клубу», — сказал Эберль, слова которого приводит Bild.

Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 25 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Бавария» уговаривает подписать новый контракт атакующего полузащитника Джамала Мусиалу.