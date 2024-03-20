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    В «Баварии» обеспокоены ситуацией с контрактом Сане

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    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о ситуации с контрактом атакующего полузащитника Лероя Сане.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    Действующее соглашение 28-летнего вингера с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2025 года.

    «Мы должны знать: какие у него планы на будущее? Есть ли у него желание играть за "Баварию"? В данном случае речь идет о приверженности клубу», — сказал Эберль, слова которого приводит Bild.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Сане в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 25 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» уговаривает подписать новый контракт атакующего полузащитника Джамала Мусиалу.

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