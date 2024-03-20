Определены группы футбольного турнира на Олимпиаде Фото: globallookpress.com
На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. Каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений.
Группа А: Франция, США, Победитель межконтинентального плей-офф (Азия-Африка), Новая Зеландия
Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3, Украина
Группа С: Азия-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика
Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали, Израиль
Турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.