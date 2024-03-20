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    Определены группы футбольного турнира на Олимпиаде

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    Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр.

    Определены группы футбольного турнира на Олимпиаде
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    Определены группы футбольного турнира на Олимпиаде

    На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. Каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений.

    Группа А: Франция, США, Победитель межконтинентального плей-офф (Азия-Африка), Новая Зеландия

    Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3, Украина

    Группа С: Азия-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика

    Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали, Израиль

    Турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

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