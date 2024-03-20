Определены группы футбольного турнира на Олимпиаде

Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр.

На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. Каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений.

Группа А: Франция, США, Победитель межконтинентального плей-офф (Азия-Африка), Новая Зеландия

Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3, Украина

Группа С: Азия-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика

Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали, Израиль

Турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.