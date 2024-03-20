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    Хлусевич: Мне интересно европейское будущее

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    Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич отметил, что ему было бы интересно попробовать свои силы в одном из европейских первенств.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов ещё не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной.

    Но, возможно, ещё получится поговорить, пообщаться по этому поводу», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

    Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

    Контракт Хлусевича с московским клубом истекает летом 2026 года.

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