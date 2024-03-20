Хлусевич: Мне интересно европейское будущее

Даниил Хлусевич Фото: globallookpress.com
«Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов ещё не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной.
Но, возможно, ещё получится поговорить, пообщаться по этому поводу», — приводит слова Хлусевича ТАСС.
Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Контракт Хлусевича с московским клубом истекает летом 2026 года.