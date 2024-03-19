ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
  • 19:10
    • Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
  • 18:06
    • Сборная Англии: состав на матчи с Бразилией и Бельгией
    Все новости спорта

    Тихонов: Промес сам виноват

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

    Андрей Тихонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов

    «Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство "Спартака" не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • В очередной игре «Трактор» будет результативен?
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Питтсбург» похоронит надежды хозяев на плей-офф?
  • «Нью-Джерси» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лайович — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры