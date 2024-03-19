Тихонов: Промес сам виноват

Бывший футболист московскоговысказался о ситуации с

«Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство "Спартака" не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.