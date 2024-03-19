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    Капелло: Аллегри творил чудеса

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    Бывший наставник России Фабио Капелло высказался о проблемах «Ювентуса» в этом сезоне.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Прежде всего позвольте мне сказать, что Аллегри творил чудеса до дерби Италии, удерживая "Ювентус" рядом с "Интером". Эти две команды невозможно сравнивать по качеству, и даже "Милан", который сейчас занимает второе место, более конкурентоспособен, чем "бьянконери".

    Матч с "Интером" показал игрокам "Ювентуса" разницу между двумя командами, и это сильно повлияло на них. Адреналин и концентрация снизились, и этот период упадка является следствием.

    У "Интера" более качественная позиция в центре полузащиты, а "Милан" на левом фланге может сделать что угодно за 90 минут с Тео и Леао. В "Ювентусе" решающим фактором является Рабьо, и не случайно, что проблемы "Ювентуса" начались, когда француз был не в лучшей форме», — приводит слова Капелло Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    На данный момент туринский «Ювентус» идет 3-м в таблице Серии А с 59 очками, набранными в 29 матчах.

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