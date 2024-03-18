Левандовски: У «Барселоны» огромный потенциал

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
«Мы провели хороший матч, я рад, что забил и сделал две голевые передачи. Но, полагаю, было бы лучше, если бы в нашей игре присутствовала большая лёгкость.
Хотим сделать шаг вперёд, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», — приводит слова Левандовского Marca.
Календарь и таблица испанской Примеры
После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка и идет второй в таблице Ла Лиги.