Левандовски: У «Барселоны» огромный потенциал

Форвард «Барселоны»прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Мы провели хороший матч, я рад, что забил и сделал две голевые передачи. Но, полагаю, было бы лучше, если бы в нашей игре присутствовала большая лёгкость.

Хотим сделать шаг вперёд, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», — приводит слова Левандовского Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка и идет второй в таблице Ла Лиги.