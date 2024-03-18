Источник: «Бавария» готова отпустить Киммиха летом

Хавбек мюнхенской «Баварии»по окончании сезона может уйти из клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В случае выгодного для команды предложения руководство «Баварии» готово продать Киммиха. Сам полузащитник не против сменить обстановку и попробовать свои силы в другом чемпионате.

Сообщается, что сейчас на Киммиха претендуют пять топ-клубов: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал Мадрид» и «Барселона». Часть из них контактировала с окружением полузащитника.

В этом сезоне Киммих провел за «Баварию» 31 встречу, забил один гол, отдал 8 результативных передач.