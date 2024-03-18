ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасДолгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел
  • 12:27
    • Орлов признан первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Травмированного Кейна осмотрят в Англии

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    В «Баварии» оценили состояние форварда Гарри Кейна после матча с «Дармштадтом» (5:2) в 26-м туре чемпионата Германии.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    Нападающий получил повреждение в концовке поединка, ударившись о штангу.

    В клубе отметили, что британец отправится в расположение сборной Англии.

    «Его осмотрят в Англии. Там есть врачи, которым можно доверять. Мы будем находиться в тесном сотрудничестве на этот счет. Харри никоим образом не будет рисковать», — цитирует Bild спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    30-летний Кейн в сезоне-2023/24 забил 37 мячей и сделал 12 голевых передач в 35 матчах за мюнхенский клуб.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Локомотиву» удвоить преимущество?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Чья победная серия прервется?
  • «Химки» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кляйн — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хассан — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Меньшик — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры