Травмированного Кейна осмотрят в Англии

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Нападающий получил повреждение в концовке поединка, ударившись о штангу.
В клубе отметили, что британец отправится в расположение сборной Англии.
«Его осмотрят в Англии. Там есть врачи, которым можно доверять. Мы будем находиться в тесном сотрудничестве на этот счет. Харри никоим образом не будет рисковать», — цитирует Bild спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда.
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30-летний Кейн в сезоне-2023/24 забил 37 мячей и сделал 12 голевых передач в 35 матчах за мюнхенский клуб.