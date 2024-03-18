Травмированного Кейна осмотрят в Англии

В «Баварии» оценили состояние форвардапосле матча с «Дармштадтом» (5:2) в 26-м туре чемпионата Германии.

Нападающий получил повреждение в концовке поединка, ударившись о штангу.

В клубе отметили, что британец отправится в расположение сборной Англии.

«Его осмотрят в Англии. Там есть врачи, которым можно доверять. Мы будем находиться в тесном сотрудничестве на этот счет. Харри никоим образом не будет рисковать», — цитирует Bild спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда.

Календарь и таблица Бундеслиги

30-летний Кейн в сезоне-2023/24 забил 37 мячей и сделал 12 голевых передач в 35 матчах за мюнхенский клуб.