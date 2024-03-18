Дуглас Сантос: Соперничество со «Спартаком» не оставляет равнодушным

Капитан «Зенита»высказался о принципиальности матчей с московским «Спартаком».

«Это то соперничество, которое не просто не оставляет тебя равнодушным. Оно даёт ощущение того, какая история стоит за этим противостоянием. Для нас это всегда особенные матчи. Именно поэтому при подготовке к "Спартаку" важна каждая деталь — вплоть до сна, питания и всего остального.

Ты должен учесть все детали, чтобы быть максимально готовым — выйти на поле в назначенный час, показать свою лучшую игру и, конечно же, с божьей помощью победить», — приводит слова Дугласа Сантоса «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

В апреле «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.