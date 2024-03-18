ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасДолгожданная победа Алькараса, ураган Свентек, неудачное возвращение Джоковича и вторжение пчел
  • 12:27
    • Орлов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 13:24
    • Стало известно, посетит ли Джокович матч Россия — Сербия
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос: Соперничество со «Спартаком» не оставляет равнодушным

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о принципиальности матчей с московским «Спартаком».

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «Это то соперничество, которое не просто не оставляет тебя равнодушным. Оно даёт ощущение того, какая история стоит за этим противостоянием. Для нас это всегда особенные матчи. Именно поэтому при подготовке к "Спартаку" важна каждая деталь — вплоть до сна, питания и всего остального.

    Ты должен учесть все детали, чтобы быть максимально готовым — выйти на поле в назначенный час, показать свою лучшую игру и, конечно же, с божьей помощью победить», — приводит слова Дугласа Сантоса «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    В апреле «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Локомотиву» удвоить преимущество?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Чья победная серия прервется?
  • «Химки» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кляйн — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хассан — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Меньшик — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры