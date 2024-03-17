В 03:30 17.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Остин»).

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